Saluto Romano, la caduta di Prodi

Tra ladegli dèi e il grande freddo. L'ultima bizza del Professore non ha aperto i cuori della sinistra, certo nessuno lo condanna apertamente, ma in modo altrettanto evidente quasi nessuno lo difende a spada tratta. E dire che per almeno due decenni,è stato considerato l'eroe della "canzone popolare", il "papa nero" che riesce a tenere testa al "caimano" Silvio Berlusconi, insomma la retorica del tortellino con quella della tipica bonomìa degli emiliani. Un ritratto posticcio, perché poi il Professore è sempre stato uno dalla collera facile, difficile trovare un protagonista di quella stagione politica che non abbia incassato le urla del padre dell'Ulivo (chiedere a Francesco Rutelli e Walter Veltroni) «ma che cavolo mi chiede?». Come è successo sabato all'Auditorium, la domanda della giornalista di Quarta Repubblica, l'ira dell'ex presidente del Consiglio, la mano sulla spalla per stringere la ciocca di capelli della malcapitata.