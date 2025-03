2anews.it - Salute e nutrizione, al Parlamento Europeo con la professoressa Annamaria Colao

Leggi su 2anews.it

, aldalla dieta mediterranea a una dieta planetaria con la(cattedra UNESCO in collaborazione con EMA, l’associazione medici europei) e numerosi esperti. La Cattedra UNESCO Federico II per l’Educazione allae allo Sviluppo Sostenibile, in collaborazione con la European Medical Association (EMA) e il Gruppo ECR, .