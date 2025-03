Ilfattoquotidiano.it - Salto in alto (dello stipendio): così il presidente dell’atletica Stefano Mei si quadruplica la paga

È un momento d’oro per l’atletica italiana. La nazionale vince, continua a conquistare medaglie anche agli ultimi Mondiali indoor di Nanchino. E ilsi alza lo: il n.1 della Fidal,Mei, già da quest’anno guadagnerà 150mila euro. Quattro volte più di quanto previsto dal Coni. E non è l’unico a farlo. È una delle rivendicazioni storiche dei boiardisport: guadagnare tanto, guadagnare di più. Mentre la carica didi Federazione sarebbe poco più che volontaristica. In teoria. Tutto parte nel 2013, quando il Coni ha introdotto un’indennità di 36mila euro per i presidenti federali: fu uno dei primi atti della gestione Malagò, per superare il vecchio sistema dei rimborsi (con cui ne succedevano di tutti i colori) e dare un contentino a chi lo aveva eletto.