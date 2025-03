Oasport.it - Salto con gli sci, a Planica cala il sipario sulla Coppa del Mondo 2025

Si raggiunge la conclusione delladelmaschile dicon gli sci. Anche la stagione 2024-25 termina a, in Slovenia, doveabitualmente ilsull’annata agonistica. Assisteremo, peraltro, alla consueta festa popolare che, ogni anno, attira migliaia di persone.L’atmosfera da cui è avvolta la località delle Alpi Giulie a fine marzo è unica. Qualcosa di simile lo si trova solo a in Polonia, oppure nelle tappe tedesche della Tournée dei 4 trampolini, seppur con una sostanziale differenza. Asi respira un clima da “ultimo giorno di scuola“. Vale dunque la filosofia di vita “liberi tutti” per godersi al meglio l’ultimo atto dell’inverno.D’altronde parliamo di un luogo di culto grazie alla presenza del titanico trampolino Letalnica bratov Gorišek, su cui il record delè stato migliorato ben 28 volte tra il 1969 e il 2005.