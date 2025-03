Ilgiorno.it - Salta l’uscita obbligatoria. Va a sbattere nel cantiere

CASALPUSTERLENGO (Lodi)Finisce con l’auto contro il camion di alcuni operai e rischia di provocare un dramma in autostrada nel cuore della notte. Il pauroso incidente, per fortuna senza feriti, è avvenuto lungo l’autostrada del Sole Milano-Napoli. Una autovettura, condotta da uno svizzero, per cause sconosciute e in viaggio lungo la carreggiata sud non avrebbe imboccato(a causa dei lavori programmati) di Casalpusterlengo. L’incidente è avvenuto alle 22.30 di lunedì sera all’altezza del chilometro 45. E secondo una prima ricostruzione della dinamica, al vaglio della polstrada, l’uomo al volante, di 56 anni, avrebbe quindi abbattuto i new jersey posti a chiusura della corsia a causa dei cantieri notturni. Il suo viaggio si è fermato sbattendo contro un camion parcheggiato poco più avanti e impiegato nei lavori in corso.