Ilfattoquotidiano.it - Salta l’incontro tra Carlo e Camilla e Papa Francesco: l’annuncio del Vaticano. Nuovi guai per Harry: “Costretto a lasciare l’associazione creata per mamma Diana”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Che le cose non stessero prendendo una bella piega era una sensazione già nell’aria da tempo, ma era difficile immaginare che il principesi sarebbe trovatobenefica da lui stesso fondata, in Africa. “Razzismo, sessismo e bullismo” sono le accuse che volano trai i membri del direttivo di Sentebalenel 2006 dae dal principe Seeiso di Lesotho per aiutare gli orfani, combattere la diffusione dell’Aids e la povertà in Botswana e nel Lesotho.Lo scorso anno, in un viaggio in solitaria, il duca del Sussex volò da Londra per andare di persona a verificare e sostenere il lavoro dele dei suoi impiegati e volontari. Lo scorso dicembre, durante un summit delle Nazioni Unite a New York,ebbe anche l’opportunità di partecipare ad una sessione dedicata a queste tematiche per promuovere la sua attività grazie all’amicizia con il principe africano.