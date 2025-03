.com - Salmo annuncia il nuovo album: “Ranch” è il settimo disco del rapper

Dopo “Cult” con Noyz Narcos,è pronto a tornare con undal titolo “”. Ecco cosa sappiamo finora.Indice“”: ildista arrivandoUn concept country per “”Cosa aspettarsi da “” ditra musica e TV: “Gangs of Milano” su SkyQuando esce “”?“”: ildista arrivandohato ufficialmente il suoin studio, dal titolo “”. Ilnon ha ancora una data di uscita, ma ilha svelato la copertina ufficiale e il concept del progetto attraverso un post su Instagram.L’arriva dopo il successo di “Cult”, il jointcon Noyz Narcos pubblicato nel 2023 (qui le foto del concerto a Catania), e segna uncapitolo nella carriera delsardo.Ecco il post ufficiale dicon tutte le versioni dele del vinile: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@lebonwski)Un concept country per “”Nella copertina delsembra abbracciare un’estetica country, con un pick-up ben visibile nella grafica.