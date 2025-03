Zon.it - Salerno, rapina con taser al rione Carmine: fugge con 700 euro

Leggi su Zon.it

– Ieri sera, un uomo armato diha fatto irruzione nel negozio “Tutto casa”, situato in via Lanzalone. Dopo aver minacciato la titolare, una donna di origine cinese, si è fatto consegnare l’incasso della giornata, ammontante a circa 700, ed è poi fuggito facendo perdere le proprie tracce.Sul posto sono intervenuti gli agenti della Sezione Volanti. Le indagini sono in corso per identificare l’autore della.Fonte:TodaySegui ZON.IT su Google News.