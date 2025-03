Anteprima24.it - Salernitana, ripresa degli allenamenti in vista del Palermo: rebus attacco per Breda

Tempo di lettura: 2 minutiDa ieri pomeriggio, la squadra di mistersi è ritrovata al centro Mary Rosy per ladopo la pausa delle nazionali. Il match con ilpromette scintille, e l’Arechi – come sempre – risponderà presente: nell’arco delle prime ore del primo giorno di vendita, sono stati venduti oltre 4mila biglietti. Oltre agli abbonamenti, si prevede uno stadio con oltre 9mila spettatori.Oggi, è previsto il rientro dei nazionali, tra cui quello di Wlodarczyk, ai margini della squadra, ma che ha fatto una doppietta con l’under 21 della Polonia. Oltre al polacco, rientreranno Bronn, Stojanovic ed il georgiano Lochoshvili, il quale sarà attenzionato dallo staff medico granata per una botta alla caviglia sinistra.pensa all’11 contro il: Cerri irrinunciabileL’asfittico della squadra granata dovrà darsi una svegliata indella prossima gara del, squadra che ha deluso durante questa stagione.