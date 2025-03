Sololaroma.it - Saelemaekers da confermare, Roma al lavoro: Ghisolfi sfida la Premier

Dare continuità all’ottimo inizio 2025 è imperativo per la. La sosta Nazionali è infatti diventata un ricordo ed i giallorossi hanno avuto modo di ricaricare le pile, per affrontare al meglio un finale di stagione estremamente delicato. Gli obiettivi sono cambiati nell’arco di soli due mesi, con il 4° posto che dista ora solo quattro punti. Per raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League, però, i capitolini dovranno passare indenni le prossime nove finali, con la prima che si disputerà sabato 29 marzo alle 20:45 allo stadio Via del Mare con il Lecce. Al tempo stesso, dietro le quinte, tiene banco la programmazione della sessione estiva di calciomercato. Il direttore tecnico Florentsa che la rosa presenta già qualche elemento di spessore, con uno di questi che andrà confermato senza se e senza ma.