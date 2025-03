Ilrestodelcarlino.it - Sacerdote si sposa e non paga gli alimenti alla moglie

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Jesi (Ancona), 26 marzo 2025 –sipoi si separa ma nonglie ai due figli avuti con la donna. E’ dovuto intervenire il tribunale, dopo una causa intentata dconsorte, ormai ex, che ha portato il religioso a processo davanti al giudice Luca Zampetti per omesso mantenimento. La sentenza per l’imputato, un 57enne originario del Congo, è stata emessa nel pomeriggio di ieri: 6 mesi di reclusione (pena sospesa) e 600 euro di multa. Il prete innamorato che lasciò i voti: "Con Dina finalmente sposi in chiesa" La condanna è arrivata a conclusione di un procedimento penale dove ilnon è mai stato presente. Si sarebbe ritirato a vivere in Africa accumulando un arretrato di sei anni da versareex, 40 anni, anche lei congolese, e ai due figli, 400 euro mensili a partire dal 2019, con l’atto di separazione.