Terzotemponapoli.com - Sacchi rivela: “Maradona mi chiamò per il Napoli”

Arrigo, leggendario allenatore del Milan, hato un retroscena affascinante durante un’intervista rilasciata a Kiss Kiss. In particolare, ha parlato di un invito ricevuto dal “Pibe de Oro”, Diego, per allenare il. Un episodio che aggiunge un nuovo capitolo alla già leggendaria carriera dell’ex tecnico rossonero.Il ricordo di un applauso indimenticabileha iniziato l’intervista ricordando un episodio che lo ha particolarmente colpito: l’applauso del pubblico del San Paolo al termine di una partita memorabile,-Milan, terminata 2-3 a favore dei rossoneri. “Avemmo una cultura sportiva e non solo, fu una cosa da grandi persone”, ha detto, commosso dalla sportività dimostrata dai tifosi napoletani nonostante la sconfitta della loro squadra.