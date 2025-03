Ilcampoonline.it - Sabato 29 marzo 2025 torna la raccolta alimentare Conad a favore degli empori solidali

Leggi su Ilcampoonline.it

29ladi Modena e provincia, in collaborazione cone con il coordinamento del Centro Servizi Volontariato Terre Estensi. L’iniziativa si inserisce in un periodo di forte aumento del costo della vita e mira a sostenere le famiglie in difficoltà attraverso il prezioso lavoro.Attualmente, circa 1.500 famiglie accedono ai novedella provincia di Modena, veri e propri progetti di comunità che coinvolgono associazioni, istituzioni, aziende e cittadini. Glifunzionano come supermercati, in cui i beneficiari selezionati dai servizi sociali possono scegliere prodotti di prima necessità, utilizzando un sistema di punti basato sulle dimensioni della famiglia. La gestione è affidata a volontari e prevede anche consulenze gratuite per aiutare le persone a migliorare la propria gestione economica.