Rust: Alec Baldwin è un fuorilegge costretto a rientrare in azione nel trailer

Dopo i tanti posticipi legati al processo per la morte di Halyna Hutchins, il westernha ora una data di uscita nelle sale americane, ecco il. Il western, segnato dalla drammatica morte di Halyna Hutchins sul set, ha ora une una data di uscita. Il film arriverà infatti nelle sale americane il 2 maggio grazie alla distribuzione curata da Falling Forward Films e nel circuito di video on demand con la collabordi Ascending Media Group. Le prime immagini del westernè ambientato nel Kansas del 1880. Al centro della trama c'è un criminale, Harland), che devein attività e smettere di nascondersi per salvare il nipote tredicenne, Lucas Hollister (Patrick Scott McDermott), dopo che il ragazzino viene .