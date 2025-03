It.insideover.com - Russiagate: Trump ordina la declassificazione dei file per smascherare la macchina del fango

Questo articolo è reso liberamente disponibile ai lettori dall’ultimo numero di “InsideUsa”, la newsletter che racconta gli Stati Uniti d’America in modo unico e approfondito, offrendo prospettive e analisi che altri non forniscono. Con un approccio fresco e dettagliato, InsideUsa si propone di far luce sulle storie più significative e intriganti del panorama americano, regalando ai lettori una visione autentica e fuori dagli schemi.Il presidente Donaldha firmato un ordine esecutivo cheal Dipartimento di Giustizia di declassificare i documenti relativi a Crossfire Hurricane, la controversa indagine dell’FBI avviata nel 2016 per verificare le presunte collusioni tra membri della campagna elettorale die la Russia. Dopo circa due anni e mezzo di indagini e didel, il procuratore speciale Robert Mueller arrivò alla conclusione che né Donaldné alcuno dei suoi collaboratori erano collusi con Mosca.