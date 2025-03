Oasport.it - Rugby, Calum MacRae scelto come nuovo coach della Benetton Treviso

Sarà lo scozzesea guidare ladalla prossima stagione, prendendo il posto di Marco Bortolami. Un avvicendamento di cui si parlava già da settimane, ma che oggi la squadra veneta ha ufficializzato, con un contratto firmato fino al 30 giugno 2028.è nato il 26 gennaio 1980 ad Edimburgo. Nella sua carriera da giocatore ha indossato le maglie di Edimburgo e Worcester Warriors, oltre ad aver rappresentato la Scozia a livello dia 7. Ritiratosi nel 2011,ha subito intrapreso la carriera da allenatoretecnico dell’attacco e ha ricoperto il ruolo di skillsper i Newcastle Falcons, mentre nel 2014 è stato designatocapo allenatorenazionale scozzese a 7. Nel 2022 è arrivato aspecialistadifesa.“Guardando al futuro, credo che questa squadra possa fare ancor di più e sono grato al Presidente Zatta ed al Direttore Generale Pavanello per aver riposto la loro fiducia in me in un ruolo così importante.