Lanazione.it - Rubano 'gift card' dal valore di oltre 60 mila euro: due arresti

Sesto Fiorentino (Firenze), 26 marzo 2025 - Sorpresi con tessere regalo 'Apple' per undi60, due colombiani di 21e 46 anni sono stati arrestati per concorso in furto aggravato a Sesto Fiorentino. Gli agenti di una volante della polizia, impegnati in un controllo di routine, hanno notato nel parcheggio di un supermercato un uomo che riponeva alcuni oggetti in una vettura, al cui interno era seduta un'altra persona. Alla vista dei poliziotti, i due hanno tentato la fuga, ma sono stati bloccati. È scattata la perquisizione: nell'auto sono state trovate numerose '' per uncomplessivo di circa 18.000a una borsetta a tracolla con lame per taglierino e tubetti di colla stick. I controlli sono stati estesi al B&b in cui i due alloggiavano a Firenze, in via del Corno, nel centro, dove sono state scoperte altre carte regalo.