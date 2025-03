Lanazione.it - Ruba un cellulare e scappa: fermato da un poliziotto fuori servizio

Firenze, 26 marzo 2025 – Ha sottratto ilad una ragazza a bordo della tramvia, poi ha tentato di darsi alla fuga. A fermarlo ci ha pensato unlibero dal, attirato dalle urla della giovane. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di ieri, 25 marzo, a Firenze. La polizia ha quindie arrestato un 26enne di origine marocchina cogliendolo nella flagranza del reato di furto con strappo. Intorno alle 19.30, la ragazza si trovava seduta a bordo del tram quando, alla fermata Porta Al Prato-Leopolda, un ragazzo le avrebbe afferrato il, strappandoglielo dalle mani, per poire via. La donna, immediatamente, sarebbe scesa e avrebbe provato a rincorrerlo, urlandogli di fermarsi. Le sue urla hanno attirato l’attenzione di undella Squadra Mobile che, in quel momento, si trovava a chiacchierare con un conoscente sulla strada.