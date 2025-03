Tvplay.it - Rottura crociato e dramma improvviso: caos prima di Bayern Inter

Grave infortunio per un protagonista annunciato della sfida di Champions League tra ile l’. La sua stagione si è già conclusa.E’ lastricata di ostacoli, per l’ed ilMonaco, la marcia di avvicinamento alla gara di andata dei quarti di finale di Champions League. La sfida avrà luogo l’8 marzo in terra tedesca e, nell’occasione, i Campioni d’Italia cercheranno di recuperare Denzel Dumfries e Lautaro Martinez attualmente ai box a causa di alcuni infortuni rimediati con le rispettive nazionali. Se Atene piange, Sparta però non ride visto che i tedeschi, nella partita in questione, dovranno fare a meno di due top player.di(Ansa) TvPlay.itDalla lista dei convocati, ad esempio, mancherà il nome di Dayot Upamecano.