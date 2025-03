Sbircialanotizia.it - Romano Prodi al centro delle polemiche: le reazioni dal mondo politico

L’ex presidente del Consiglio,, si trova aldi una controversia in seguito a un gesto compiuto nei confronti della giornalista Lavinia Orefici. Durante un evento dello scorso sabato, in risposta a una domanda sul Manifesto di Ventotene,ha tirato i capelli della giornalista, come documentato dai video trasmessi recentemente da alcune . L'articoloal: ledalè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.