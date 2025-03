Ilrestodelcarlino.it - Romanelli in campo: "Mi candido"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Mircomette ufficialmente un punto fermo: "Mi candidato a sindaco di Sant’Elpidio a Mare, perché ne conosco le potenzialità e i vincoli, conosco la macchina amministrativa e chi ne fa parte, sono consapevole di cosa serva davvero per ripartire e restituire alla città il ruolo che merita. Miperché i valori e gli ideali alla base di un chiaro impegno civile non si sacrificano, ma si perseguono con coerenza e senso di responsabilità. Miper dare spazio a energie nuove, costruendo insieme a loro un progetto concreto di rilancio del paese, dal centro alle frazioni tutte". A parte le dichiarazioni di intenti,non dice con chi si candida, se porterà in dote o meno alla coalizione che lo supporterà il simbolo del Pd. "Micon una coalizione di centrosinistra" è l’ovvia precisazione, dopodiché rimanda a tempi successivi ogni altro chiarimento.