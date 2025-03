Romadailynews.it - Roma, turista spagnola precipita dalla scalinata di Piazza di Spagna: morta a 55 anni

La donna è stata trasportata in ospedale in codice rosso, ma è deceduta poco dopo. Ipotesi suicidio al vaglio degli inquirenti.CRONACA DI– Tragedia nella mattinata del 26 marzo adi, nel cuore di. Unadi 55ta dal parapetto della celebreed èpoco dopo il ricovero in ospedale.A lanciare l’allarme è stato un passante, che ha assistito alla scena. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118. La donna è stata trasportata d’urgenza in codice rosso al Policlinico Umberto I, ma nonostante i tentativi dei medici, è deceduta a causa delle gravi lesioni riportate.Secondo le prime ipotesi, non si esclude che possa essersi trattato di un gesto volontario. Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.