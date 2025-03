Ilfattoquotidiano.it - Roma, turista spagnola cade da un muro di Trinità dei Monti e muore

Unadi 55 anni è morta mercoledì mattina dopo una caduta da unlaterale dideia Piazza di Spagna a. La donna è caduta intorno alle 7 su un’area di un negozio ed è stata trasportata in codice rosso dal personale medico dell’Ares 118 al Policlinico Umberto I di, dove è morta qualche ora dopo.Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la dinamica non escludendo che possa trattarsi di suicidio. Al vaglio di chi indaga ci sarebbero le immagini di alcune telecamere di sicurezza della zona che potrebbero aver ripreso quantomeno gli spostamenti della vittima, prima della caduta. Accertamenti in corso anche sull’abitazione della donna.Se hai bisogno di aiuto o conosci qualcuno che potrebbe averne bisogno, ricordati che esiste Telefono amico Italia (0223272327), un servizio di ascolto attivo ogni giorno dalle 10 alle 24 da contattare in caso di solitudine, angoscia, tristezza, sconforto e rabbia.