Sololaroma.it - Roma Primavera, Falsini deve ripartire: il Bologna per tornare a sorridere

Leggi su Sololaroma.it

Se il weekend in arrivo segnerà il ritorno della Serie A, a scendere nuovamente in campo sarà anche il campionato, che affronterà la sua trentunesima giornata. A guidare la classifica c’è proprio la, a quota 61 punti, che in questo momento ha però una sola lunghezza di vantaggio rispetto alla coppia di inseguitrici Inter e Sassuolo, mentre la Fiorentina vive un periodo decisamente complicato con quattro sconfitte consecutive. Alla ripresa delle ostilità la formazione dise la vedrà con il, con l’obiettivo diperò alla vittoria.reduce da due ko consecutiviNonostante infatti si trovi davanti a tutti, laè arrivata alla sosta con qualche difficoltà dopo i grandi risultati che l’avevano portata in cima alla graduatoria. Prima di fermarsi per gli impegni delle nazionali, i giovani giallorossi avevano infatti subito due sconfitte consecutive, maturate rispettivamente nella trasferta di Cagliari, che si era imposto per 2-1, e tra le mura amiche contro il Milan, con il punteggio di 3-1 in favore dei rossoneri.