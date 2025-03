Romadailynews.it - Roma, operaio ferito gravemente al San Camillo: colpito da un componente di trivella

Incidente durante lavori di ristrutturazione previsti dal Pnrr: l’uomo è in codice rosso con prognosi riservataCRONACA DI– Grave incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi all’ospedale Sandi, dove undi una ditta esterna è statoda undistaccatosi da unamentre lavorava alla ristrutturazione del padiglione Puddu, intervento previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).Secondo quanto riportato in una nota dell’ospedale, l’uomo è stato immediatamente soccorso dai medici presenti in zona, con il supporto dei rianimatori giunti sul posto. Dopo le prime cure, il lavoratore è stato trasin codice rosso al pronto soccorso della stessa struttura. Ha riportato gravi fratture e un trauma toracico: è attualmente in sala operatoria per un intervento ortopedico e verrà ricoverato in terapia intensiva.