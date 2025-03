Romadailynews.it - Roma, open day per la carta d’identità elettronica sabato 29 marzo

Aperture straordinarie in diversi Municipi e punti dedicati, prima della sospensione del servizio online nel pomeriggio.CRONACA DI29è in programma un nuovoday per il rilascio della(CIE), con aperture straordinarie previste in alcuni Municipi e punti dedicati della Capitale. L’iniziativa coinvolgerà gli uffici anagrafici dei Municipi I, VI e XIII, gli ex Punti Informativi Turistici di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino e piazza Santa Maria Maggiore, oltre al punto di via Petroselli 52.Il servizio sarà disponibile solo nella giornata dia causa di lavori di manutenzione alla piattaforma informatica nazionale per l’emissione delle CIE, disposti dal Ministero dell’Interno ed eseguiti dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.