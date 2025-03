Lapresse.it - Roma, occlude la serratura del box dei vicini: “Stucco man” ripreso in azione

Ha occluso ladel box deiper ben dodici volte in due anni. A, la polizia ha denunciato un 66enne incensurato che avrebbe agito per ripicca dal novembre 2023. Un rancore, quello covato da ‘man‘ – così lo hanno ribattezzato gli investigatori – per più di due anni: da quando la sua auto parcheggiata davanti a un garage fu rimossa forzatamente. L’uomo era convinto che l’intervento fosse stato sollecitato dal proprietario del box. Per due anni e per dodici volte ha quindi occluso con lola. Il 66enne, sempre a volto coperto, è statodalle telecamere di sorveglianza mentre agiva, sempre armato di spatola e colla.