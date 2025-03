Romadailynews.it - Roma, nuovo raid vandalico al Giardino delle Farfalle nel Parco degli Acquedotti

Terzo episodio in meno di un anno: gravi danni alle strutture. Retake chiede più controlli e vigilanza.CRONACA DI– Ancora un attoai danni del, all’interno del. L’area, curata dai volontari dell’associazione Retake, è stata colpita per la terza volta in meno di un anno. L’ultimo episodio ha causato danni significativi a strutture e arredi: distrutta la conosciuta “conocchia”, un’antica impalcatura in canne utilizzata per sostenere le viti, danneggiata una panchina e divelti i pannelli informativi che raccontavano il progetto.“Ancora una volta qualcuno si è accanito contro un’oasi per fiori, piante e insetti impollinatori, un’aula a cielo aperto frequentata anche dalle scuole della zona”, denunciano i volontari. Secondo Retake, i danni sono “gravissimi” e rappresentano un attacco al valore storico, archeologico e ambientale del