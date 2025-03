Sololaroma.it - Roma, escluse fratture per Salah-Eddine: buone notizie per Ranieri

La sosta Nazionali è stata doubleface per la. Se da un lato i giallorossi sono riusciti a ricaricare le pile in vista di questo finale di stagione, dall’altro c’è da fare i conti con alcuni infortuni di troppo. Già, perché diversi calciatori sono rientrati anticipatamente a Trigoria per via dei rispettivi stop. Tra questi c’è senza dubbio Anass, fermatosi durante il ritiro dell’Olanda U21 per via di un presunto problema al piede. Il terzino ha fatto ritorno in quel della Capitale e solo nella mattinata odierna si è sottoposto ai consueti esami strumentali, per capire l’entità del suo problema fisico.Come riportato da Filippo Biafora de Il Tempo, i controlli non hanno fatto emergere alcun tipo di frattura. Il 23enne ha infatti rimediato un’infiammazione tendinea alla pianta del piede.