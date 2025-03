Dayitalianews.com - Roma, donna precipita dal parapetto della scalinata in piazza di Spagna: indaga la polizia

Unadi nazionalità spagnola, 55 anni, èta dalvicino alla celebre, finendo all’interno di un’area privata adiacente a un esercizio commerciale. La, rimasta ferita, è stata rinvenuta e soccorsa questa mattina, poco dopo le 7. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 e gli agenti del I Gruppo CentroLocale diCapitale, allertati dall’emergenza.Le pattuglie hanno immediatamente isolato l’area diTrinità de’ Monti, mentre i sanitari hanno prestato soccorso alla 55enne, trasportandola in codice rosso al Policlinico Umberto I. Al momento, gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi, valutando anche la possibilità di un tentativo di suicidio. Sull’episodio sono in corso approfondite indagini da parteLocale.