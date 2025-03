Tvplay.it - Roma, decisione già presa: tutto su Gasperini

Laha deciso di affidare ala propria panchina. Già ben avviati i contatti con il tecnico dell’Atalanta: lo scenario.Sono giunte alla svolta decisiva le riflessioni avviate dallaal fine di individuare l’adeguato erede di Claudio Ranieri. Il 73enne originario di Testaccio, come da lui stesso ripetuto più volte in questi mesi, al termine della stagione abbandonerà in maniera definitiva la panchina per entrare a far parte dell’organigramma dirigenziale. Diversi i suoi possibili successori fin qui vagliati dal management, ora pronto a puntare forte su Gian Pierola cui avventura all’Atalanta si concluderà tra qualche mese.giàsu(LaPresse) TvPlay.itL’allenatore nerazzurro è legato alla Dea fino al 30 giugno 2026 tuttavia il matrimonio in questione si chiuderà in anticipo rispetto alla durata del contratto.