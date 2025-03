Sololaroma.it - Roma, Dan Friedkin stregato da Gasperini: pronta una proposta triennale

Leggi su Sololaroma.it

L’interesse dellaper Gian Pierosi è trasformato in un vero e proprio corteggiamento. La scintilla è scattata nei mesi cruciali della scorsa stagione, quando l’Atalanta ha prima demolito i giallorossi, spegnendo le speranze di qualificazione in Champions League, e poi ha compiuto l’impresa di Dublino, dominando il Bayer Leverkusen in finale di Europa League. Due prove di forza che hanno impressionato profondamente Dan, al punto da convincerlo che l’allenatore bergamasco sia il profilo giusto per rilanciare le ambizioni del club capitolino.La valutazione è chiara:rappresenta la sintesi perfetta tra risultati concreti e un’idea di calcio moderna e coinvolgente. Per un club che da sei anni rincorre la Champions League e la stabilità economica, puntare su un tecnico capace di valorizzare i giocatori e costruire un’identità solida sembra la scelta più logica.