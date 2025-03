Iltempo.it - Roma Capitale del cinema: è la prima location d'Italia

Leggi su Iltempo.it

si conferma non solodel, ma anche città dove si concentra il maggior numero di aziende del comparto, che operano nella fascia alta del mercato produttivo, quello superiore ai 2 milioni di euro. È quanto emerge dall'indagine curata da Cna disu "Investimentitografici internazionali e impatti economici sull'economiana", presentata ieri nella sede della Camera di Commercio di. Un'analisi che conferma e ribadisce il ruolo della nostra città nelle produzionitografiche, non solone ma anche internazionali. Altro che crisi dele incertezza nel futuro, almeno per quello che riguarda il mondo produttivo. Intanto nellasi concentra il valore complessivo della produzionena con oltre il 41% delle società di produzione nazionali mentre da sola, la città, realizza il 63% di questo valore, pari a circa 3,39 miliardi di euro.