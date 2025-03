Lapresse.it - Roma, cade da muro a Trinità de’ Monti: muore turista spagnola

Tragedia in piazza di Spagna adove unadi 55 anni è precipitata questa mattina poco dopo le 7 da un parapetto dide’. La donna è caduta su un’area di un negozio e subito dopo è stata trasportata al Policlinico Umberto I didove è morta per le gravi lesioni riportate. Indaga la polizia locale diCapitale del I gruppo Trevi. Non si esclude il suicidio.