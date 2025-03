Romadailynews.it - Roma, blitz al Quarticciolo: 5 arresti per droga e rimosse carcasse di auto

Operazione dei Carabinieri nella zona est della Capitale: sequestrate dosi di stupefacente e denaro contante.CRONACA DI– Cinque, due denunce, oltre 800 dosi disequestrate e seidi: è il bilancio di un’operazione straordinaria di controllo del territorio condotta dai Carabinieri della Compagnia diCasilina nel quartiere, zona est della Capitale.Il servizio, avviato nell’ambito delle direttive del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto Lamberto Giannini, ha avuto come obiettivo principale il contrasto allo spaccio di stupefacenti e il recupero del decoro urbano, soprattutto nell’area del cosiddetto “parco zombieland” di via dei Larici, tristemente noto per la presenza costante di tossicodipendenti.