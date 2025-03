Sololaroma.it - Roma, Baldanzi: “Ranieri ha toccato le corde giuste”

Tommasoè pronto a prendersi ladopo l’infortunio di Paulo Dybala. Intanto, il classe 2003 ha analizzato la sua crescita in un’intervista per Sky Sport Insider: “Mi sento molto bene, sento che sto crescendo, sto migliorando tantissimo le mie prestazioni e voglio continuare così. Ma posso sicuramente fare di più e migliorare in termini di gol e assist. Però a me piace anche molto giocare con la squadra, divertirmi insieme ai compagni e ora mi sento contento del percorso e soprattutto dell’andamento generale della squadra“. Su cosa significa essere allenato da: “Non so come abbia fatto, però è riuscito a toccare lenon solo a me, ma un po’ a tutti i giocatori. È riuscito a stimolare tutti, è un grandissimo allenatore. È stato bravissimo e ora siamo molto felici di aver trovato continuità e vogliamo continuare così fino alla fine della stagione“.