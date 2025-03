Sololaroma.it - Roma a sostegno delle famiglie fragili: presenti all’iniziativa Cristante e Gollini

Leggi su Sololaroma.it

Lacontinua a dimostrarsi molto attiva e vicina nei confrontipovere edella città. La nuova iniziativa Food for the Community è stata portata avanti in una lounge dello Stadio Olimpico e a prenderne parte sono stati anche, oltre che a Ceasar e Minami, giocatrici della formazione femminile.Il comunicato dellaL’attività svolta è stata resa nota dallacon un comunicato ufficiale: “Proseguono le attività in favore della Caritas per sostenere ledella Capitale. Volontari per un giorno anche i calciatori, Ceasar, Kresche, Minami insieme a Candela, Tonetto e Antonio Giuliani.Questa volta ad attivarsi è stata la community dell’ASBusiness Club, che ha coinvolto uno dei partner giallorossi più attivi alle tematiche sociali come Q8.