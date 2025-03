Ilgiorno.it - Roghi in un’abitazione e sul lavoro. Due bambine tra gli undici intossicati

Giornata di intensoper i vigili del fuoco di Cremona, intervenuti in città di prima mattina per spegnere il fuoco in una concessionaria d’auto e poi nel pomeriggio per liberare quattro persone, tra cui dueda un appartamento dal quale usciva del fumo. Paura e sgomento si sono vissute ieri pomeriggio in via Bonomelli, al numero 42, dove i vigili del fuoco sono intervenuti in seguito alla segnalazione di un incendio scoppiato proprio in uno degli appartamenti della via che, per consentire gli interventi, è stata chiusa al traffico. I pompieri hanno raggiunto la casa, al primo piano di un piccolo condominio, con delle scale. All’interno dell’abitazione c’erano quattro persone, due nonni di 73 e 75 anni con le due nipotine di 6 e 7 anni, tutte coinvolte nell’incendio. I quattro sono rimastidal fumo.