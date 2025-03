Primacampania.it - “Rocky The Musical” al Teatro Augusteo di Napoli: Pretelli è il pugile con il cuore

– Dopo il successo internazionale,Balboa torna sul ring e lo fa in grande stile: da venerdì 4 a domenica 13 aprile va in scena aldiil coinvolgente “The”, spettacolo che unisce poesia, musica, coreografie spettacolari e un messaggio universale di forza e amore.Il, tratto dalla celebre sceneggiatura di Sylvester Stallone – che figura anche tra gli autori – porta in scena il riscatto deldi Philadelphia in una versione teatrale con musiche e liriche di Lynn Ahrens e Stephen Flaherty, libretto di Tony Thomas Meehan, e traduzione e regia firmate da Luciano Cannito, che cura anche le coreografie insieme a Fabrizio Prolli.Nel ruolo diil pubblico ritroverà Pierpaolo, affiancato da Giulia Ottonello nei panni di Adriana.