Rocio Munoz Morales e Raoul Bova in crisi? La modella interviene sui social

Negli scorsi giorni si era a lungo vociferato di unatra i due attori, insieme ormai da oltre 13 anni.Il settimanale Diva e Donna, infatti, rivelato che la coppia sarebbe ormai separata in casa e pur vivendo ancora sotto lo stesso tetto sarebbe più distante che mai (ve ne avevamo parlato QUI).Secondo quanto riportato dal settimanale, a determinare latra i due sarebbe stata la mancata proposta di matrimonio da parte dell’attore nei confronti della compagna e madre delle sue figlie, che inveceaspetterebbe da anni.Fino ad ora i due non hanno mai commentato i rumor, preferendo non confermare né smentire quanto riportato dalle riviste di gossip, almeno fino ad ora, dal momento che la, tramite le pagine del settimanale Novella 2000 ha deciso di mettere un freno alle voci e dire come stanno le cose una volta per tutte.