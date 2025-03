Ilgiorno.it - Roberto Bolle, la foto a 12 anni sulla tessera del treno per festeggiare i 50: “A Milano e alla Scala sono iniziati tutti i miei sogni”

Leggi su Ilgiorno.it

, 26 marzo 2025 – La fotina sorridente di un ragazzino sull’abbonamento del, con il logo, sullo sfondo dellacartacea, delle vecchie Ferrovie dello Stato e la firma messa a penna con la grafia di un adolescente, che ha però già ben chiare le idee sul suo futuro. È così che oggisua pagina Instagram ha voluto ricordare ai suoi follower “da dove arriva” in occasione del fatidico traguardo dei cinquant’. “Unaspeciale per una giornata speciale – scrive su Instagram l’étoile della, che aè profondamente legato e grato –. Avevo 12e ogni settimana prendevo ilda Trino (Vercellese) aper andare a studiarescuola di ballo del Teatro. Qui, e con essi i sacrifici necessari per raggiungerli.