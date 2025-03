Unlimitednews.it - Roberto Bolle compie 50 anni e torna in tv con “Viva la Danza”

ROMA (ITALPRESS) –50e, per l’occasione, si regala il ritorno su Rai1 con il suo programma “la”, il gran gala di ballo che lo vedrà, tra l’altro, esibirsi nelle sale vuote di Palazzo Barberini a Roma (dove è in corso la mostra dedicata al grande artista), al Teatro La Fenice a Venezia e a Verona.Il programma andrà in onda il 29 aprile, in occasione della Giornata Mondiale della, un mese dopo il compleanno chefesteggerà il 26 marzo, giorno in cui è nato a Casale Monferrato nel 1975.La carriera del grande ballerino, il primo a diventare contemporaneamente Étoile del Teatro alla Scala di Milano e Principal Dancer dell’American Ballet Theatre di New York, è iniziata molto presto con l’ingresso, a 12, alla scuola di ballo dell’Accademia del Teatro alla Scala.