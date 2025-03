Dilei.it - Roberto Bolle compie 50 anni, dalla prima audizione alla Scala all’amore per Daniel Lee

50: un talento cristallino, il più famoso del nostro tempo, che l’ha portato a essere contemporaneamente Étoile del Teatrodi Milano, Principal Dancer dell’American Ballet Theatre di New York e Guest Artist del Royal Ballet presso la Royal Opera House del Covent Garden di Londra.Ma di fermarsi il ballerino non ne ha alcuna intenzione: presto tornerà su Rai 1 con la seconda edizione di Viva la Danza e porterà per lavolta in Italia l’opera intera di Mauro Bigonzetti, Caravaggio, in scena a Firenze al Teatro del Maggio Fiorentino e a Milano al Teatro degli Arcimboldi., gli esordi nel mondo della danzaNato a Casale Monferrato il 26 marzo 1975,è cresciuto a Trino, piccolo comune in provincia di Vercelli. Ha un fratello, Paolo e una sorella Emanuela, e aveva anche un gemello, Maurizio, che è venuto a mancare a soli 36per arresto cardiaco.