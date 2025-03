"RoBee", nella medicina riabilitativa scende in campo un robot umanoide

Leggi su Ildenaro.it

Ilentra nei percorsi di. Oversonicics, azienda italiana diicacognitiva e riconosciuta tra i principali attori globali del settore da CB Insights, annuncia una collaborazione strategica con il Villa Beretta Rehabilitation Research Innovation Institute (Vbrrii) di Costa Masnaga in provincia di Lecco, centro d’eccellenza per la neuroriabilitazione, per integrare laica avanzata nei percorsi diper pazienti con patologie neurologiche. Fulcro della collaborazione è l’impiego della versione medicale dicognitivo di Oversonic, progettato per supportare sia i pazienti nei percorsi di recupero motorio e cognitivo sia il personale sanitario.Il progetto sarà sviluppato a Lecco all’interno di un laboratorio di ricerca congiunto tra il Vbrrii e il Politecnico di Milano, un ambiente altamente specializzato dedicato all’innovazione nel settore sanitario.