Ritrovato a Vancouver il nastro di un provino dei Beatles

: è statoundei Fab Four risalente al 1962: la scoperta è stata effettuata in un negozio di dischi di.La scorsa settimana, Rob Frith, il proprietario di Neptoon Rercords ha gettato un vecchioper il negozio etichettato “60s Demos”, credendo che fosse solo un bootleg. Dopo averlo ascoltato e postato un mini video sui suoi social, ha scoperto di possedere unrarissimo, copia di uno dei primi provini registrati dalla band. “Anni fa ho trovato una cassetta con la scrittaDemos. Ho pensato fosse ildi un bootleg. Dopo averlo ascoltato ieri sera per la prima volta, sembrava ildi un maser. La qualità non è reale. Come è possibile avere quello che sembra un master di 15 canzoni deisu nastri Decca?”., il ritrovamento delin un negozio di dischiIntervistato da CBC, Frith ha dichiarato: “Ho pensato che fosse solo una cassetta a bobine su cui qualcuno aveva messo dei bootleg, ma dopo aver parlato con un paio di fan e aver fatto delle ricerche si è subito reso conto che ilera un vero affare.