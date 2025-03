Ilfoglio.it - Ritrovare l’accademia nell’università digitale

Leggi su Ilfoglio.it

Complici il mio lavoro e gli algoritmi del web, spesso mi trovo davanti articoli della stampa sulle università digitali. A volte resto stupito da quello che leggo e devo rilevare che, in molti casi, tanto negative sono le opinioni, tanto è vasta la mancanza di esperienza diretta da parte di chi scrive, per non parlare della prospettiva essenzialmente ideologica. Può essere utile raccontare l’esperienza personale che, per quanto aneddotica, detiene il valore ineluttabile dell’avere perlomeno una vaga idea di quello di cui si sta parlando. Quando nel 2022 ho vinto il concorso da professore presso Università Pegaso - mi si consenta di omettere l’antidiluviano appellativo di “telematica” - anche io avevo qualche dubbio: come funzionano davvero queste realtà? Potrò continuare ad avere un rapporto con gli studenti, a sentirmi un docente a tutto tondo, una parte non indifferente della mia identità? Potrò continuare a fare ricerca, che ancora sento come la mia vocazione professionale principale? Ciò che ho trovato ha superato di gran lunga i miei desideri.