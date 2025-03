Ilrestodelcarlino.it - Rissa tra milanesi e sambenedettesi. Shiva e gli amici verso l’abbreviato

Prosegue l’udienza preliminare sui sei protagonisti, a vario titolo, delladel 30 agosto del 2023 a San Benedetto. Fra queste Andrea Arrigoni, musicista rapper milanese, in artee tre suoisono accusati di aver dato vita ad unacon due fratelliche sono anche loro imputati di questo reato, ma sono anche parte civile, assistiti dall’avvocato Maurizio Cacaci. La vicenda coinvolge un altro sambenedettese anche lui parte civile, assistito dall’avvocato Alessandro Angelozzi.e i suoi trevalutano la possibilità di chiedere di essere processati con rito abbreviato, così da ottenere, in caso di condanna, uno sconto di pena di un terzo. Tutti e sei sono imputati della. C’era stato un primo scontro verbale quella sera in piazza della Verdura fra i quattroe uno dei fratelli che è andato poi a chiedere aiuto al congiunto e agli