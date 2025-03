Quifinanza.it - Risiko bancario a rischio. No BCE a “Danish Compromise” per Banco BPM

Giornata di passione per ilBPM, che crolla in Borsa, evidenziando una perdita superiore al 5%, dopo il parere negativo espresso dalla BCE al “”, l’incentivo collegato sull’OPA lanciata per Anima. Neanche la precisazione delsulla volontà di andare avanti con l’OPA ha neutralizzato la delusione del mercato, che aspetta il CdA di domani e l’assemblea Unicredit.La decisione sul, infatti, non solo mette in gioco l’offerta delper la SGR milanese, ma condiziona anche l’offerta di scambio avanzata da Unicredit per ilBPM. Domani è stato convocato un CdA delBPM, proprio nel giorno in cui è convocata l’assemblea di Unicredit, che dovrà approvare l’aumento di capitale a servizio dell’OPS sulBPM. La Banca guidata da Andrea Orcel aveva in passato già ventilato la possibilità di ritirare la sua offerta, condizionandola al via libera dell’autorità di vigilanza.