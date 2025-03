Ilrestodelcarlino.it - Riqualificazione dell’ex Carbon. Protocollo con le associazioni

Si è tenuta, presso la sede della Bottega del Terzo Settore, la riunione del Forum di Progettazione Partecipata per ladell’area ex SGL. Durante l’incontro, il sindaco Fioravanti ha annunciato il rinnovo deld’Intesa tra Legambiente, la Bottega del Terzo Settore e il Comune di Ascoli, consolidando così una collaborazione strategica per la pianificazione e l’attuazione dei prossimi interventi di. È in fase di revisione l’ipotesi di Master Plan elaborata dalla società Land, in cui saranno integrate le proposte emerse dal lavoro del Forum, anche con l’obiettivo di prevedere quanto prima la realizzazione di spazi dedicati a "presidi" con attività sociali e associative. Per quanto riguarda le aree verdi l’assessore Attilio Lattanzi ha assicurato l’impegno dell’amministrazione per condividere proposte e soluzioni.