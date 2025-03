Milanotoday.it - Rinviata udienza Visibilia, Daniela Santanché resta al governo

Leggi su Milanotoday.it

Come previsto è stataal 20 maggio, nonostante l'opposizione dei pm, l'preliminare sul processo che vede indagata, tra gli altri, la ministra del Turismocon l'accusa di truffa aggravata all'Inps per la cassa integrazione in periodo di pandemia Covid per alcuni.